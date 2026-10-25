Зеленський: обмеження української армії й нейтральність не обговорюється

Україна не погоджується на обмеження чисельності армії та нейтральний статус у межах мирних домовленостей, гарантії безпеки не можуть бути продиктовані російською стороною, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Напевно, я не буду про це говорити детально, тому що є такі домовленості з американцями. Але, тим не менш, позиція зрозуміла. Наші гарантії безпеки – це наші гарантії безпеки. Вони не можуть бути надиктовані російською стороною. Отже, висновки зрозуміли, що обмеження нашої армії і нейтральність України не обговорюються", – сказав Зеленський в інтерв'ю для ведучої "ТСН.Тиждень" Алли Мазур, яке було опубліковано у неділю ввечері.

Далі буде