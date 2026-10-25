Зеленський: Метою тристоронньої зустрічі у листопаді має бути можливість енергетичного припинення вогню або у Чорному морі

Місцем тристоронної зустрічі на технічному рівні у листопаді обговорюється Абу-Дабі, Близький Схід або Європа, метою цих перемовин має бути можливість зустрічі в трьохсторонньому форматі на рівні лідерів, а також підняти питання енергетичного припинення вогню або припинення вогню у Чорному морі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми поговорили з американцями, і американці поїхали в Санкт-Петербург і домовились, що дві сторони війни, дві сторони, я маю на увазі, Росія і Україна, готові до трьохсторонньої зустрічі на якійсь території. Обговорювали Абу-Дабі, це може бути і Близький Схід, це може бути і Європа, та чи інша столиця. Але ми домовились, і підтвердження від американців, що їм також підтвердив Путін це, що в листопаді буде зустріч наших груп в трьохсторонньому форматі Америка, Росія і Україна", – сказав Зеленський в інтерв'ю для ведучої "ТСН.Тиждень" Алли Мазур, яке було опубліковано у неділю ввечері.

Президент також наголосив, що для України важлива участь представників Європи у цій зустрічі, і важливо, щоб вона мала результат.

"І для нас важливіший результат – це можливість зустрічі в трьохсторонньому форматі на рівні лідерів. А також можливість підняти питання, як енергетичне припинення вогню, або припинення вогню на морі, для того, щоб можна було експортувати зерно, імпортувати ті речі, які потрібні Україні для життя, а експорт потрібен для грошей, наповнювати наш бюджет…. Ну і продовжувати обмін, ми про це говорили в Осло", – зазначив Зеленський.

Водночас він додав, що для обговорення обміну всіх на всіх необхідна зустріч на рівні лідерів.