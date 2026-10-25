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В Україні 26 жовтня діятимуть графіки відключень світла та обмеження для промисловості – Укренерго

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В Україні 26 жовтня діятимуть графіки відключень світла та обмеження для промисловості – Укренерго

У частині регіонів України в понеділок, 26 жовтня, через наслідки масованих російських атак на енергосистему вимушено запроваджуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії, повідомила НЕК "Укренерго" в телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням компанії, заходи обмеження споживання діятимуть упродовж усього дня: з 06:00 до 23:59 застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промислових підприємств, а також із 06:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі від однієї до двох черг.

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти", – наголосили в НЕК, додавши, що внаслідок нових можливих обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Оператор закликав громадян стежити за точними погодинними графіками на ресурсах операторів систем розподілу (обленерго) своїх регіонів та ощадливо споживати електрику під час її наявності.

 

#обмеження #укренерго #енергетика
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