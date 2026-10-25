У Вінниці рятувальники завершили розбір завалів після ранкової атаки РФ: семеро постраждалих – ДСНС

У Вінниці співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у багатоквартирному житловому будинку, пошкодженому внаслідок ранкової російської атаки в неділю, повідомила пресслужба відомства.

"На щастя, загиблих і травмованих під завалами не виявлено. Упродовж дня кількість постраждалих зросла до семи осіб, двох із них госпіталізували", – зазначили в ДСНС.

Психологічну допомогу на місці події фахівці служби надали 17 людям. Загалом до ліквідації наслідків ворожого удару було залучено 63 співробітники особового складу ДСНС та 14 одиниць спеціальної техніки.