Маск закликав до співчуття до "бідних російських призовників" та припинення війни в Україні

Американський мільярдер і засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск заявив про необхідність припинення бойових дій між Україною та РФ, закликавши також до співчуття до російських військових.

Відповідну заяву бізнесмен оприлюднив у соціальній мережі X у відповідь на обговорення причин обмеження роботи системи супутникового зв'язку Starlink для військових цілей Сил оборони України.

"Нескінченна бійня українців і росіян має припинитися. Ми також повинні мати певне співчуття до бідних російських призовників. У цих хлопців немає іншого вибору, окрім як воювати та гинути від ударів дронів", – написав Маск.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що засновник SpaceX обмежував швидкісні параметри роботи терміналів Starlink на території України для унеможливлення їх використання на далекобійних та реактивних ударних безпілотниках. Напередодні з'явилася інформація про те, що після переговорів з офіційними представниками США компанія скасувала низку швидкісних лімітів для функціонування зв'язку в зоні бойових дій.

Джерело: https://x.com/elonmusk/status/2114378522366238973?s=20