У Херсоні помер чоловік, тяжко поранений унаслідок атаки російського дрона на маршрутне таксі – МВА

Чоловік 1959 року народження, який дістав тяжкі поранення внаслідок атаки російського безпілотника на маршрутне таксі в Центральному районі Херсона, помер у лікарні, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Ярослав Шанько.

"На жаль, в лікарні помер чоловік 1959 року народження, який дістав тяжкі поранення внаслідок атаки ворожого безпілотника на маршрутне таксі в Центральному районі близько 15:11. Попри необхідні реанімаційні заходи, врятувати постраждалого не вдалося", – написав він у Телеграм-каналі в неділю.

Раніше Херсонська обласна прокуратура інформувала про шістьох постраждалих через ворожу атаку по маршрутному автобусі у місті.