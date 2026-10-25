У Херсоні внаслідок атаки російського дрона на маршрутний автобус поранено шістьох людей – прокуратура

Шестеро цивільних дістали поранення внаслідок атаки російського безпілотника на маршрутний автобус у Херсоні, стан одного з постраждалих важкий, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, атака сталася 25 жовтня близько 15:20. Усі постраждалі перебували в автобусі, їм надають необхідну медичну допомогу.

"Російські військові атакували дроном маршрутний автобус у Херсоні – шестеро поранених…За даними слідства, 25 жовтня 2026 року близько 15:20 військові рф атакували безпілотником маршрутний автобус у Херсоні. Наразі відомо, що поранення різного ступеня дістали шестеро цивільних, які перебували в автобусі", – інформує відомство у неділю в Телеграм.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).