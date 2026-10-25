Петиція до Кабміну про заборону TikTok в Україні набрала лише 289 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом заборонити соціальну мережу TikTok на території України не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 23 липня і станом на 24 жовтня вона набрала лише 289 голосів із 25 тис. необхідних.

"Прохання вжити невідкладних заходів щодо обмеження (блокування) доступу та заборони діяльності платформи TikTok (що належить китайській компанії ByteDance) на території України. В умовах повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України питання інформаційної безпеки є невід'ємною складовою обороноздатності нашої держави", – йшлося в петиції.

Зокрема, авторка петиції пропонувала: ініціювати розгляд Радою національної безпеки і оборони України (РНБО) питання щодо запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти компанії ByteDance та платформи TikTok; доручити СБУ та Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України розробити та впровадити механізми технічного блокування доступу до сервісу TikTok на території України; внести зміни до законодавства, які б забороняли використання додатку TikTok на пристроях державних службовців, військовослужбовців та працівників критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, в липні Єврокомісія (ЄК) оголосила, що попередньо визнала відеоплатформу TikTokтакою, що порушила європейський закон про цифрові послуги (DSA) через недотримання вимог безпеки акаунтів неповнолітніх.