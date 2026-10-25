Нетверезий водій на Одещині збив двох 14-річних підлітків, триває слідство – поліція

Поліція розслідує обставини ДТП у Березівському районі Одеської області, де 40-річний водій автомобіля Chevrolet у стані алкогольного сп'яніння збив двох 14-річних підлітків, після чого врізався в дерево, повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася пізно ввечері 24 жовтня в одному з населених пунктів Великобуялицької громади Березівського району. Попередньо встановлено, що 40-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "Chevrolet", наїхав на двох 14-річних хлопців, які рухалися узбіччям, і в'їхав у дерево. Підлітків доправили до лікарні з різними тілесними ушкодженнями", – наголошується в повідомленні, поширеному на офіційному сайті Нацполіції у неділю.

Перевірка показала, що вміст алкоголю в крові водія становив 1,96 проміле. Поліцейські затримали чоловіка, а слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.