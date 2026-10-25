ДСНС: на Сумщині внаслідок російських обстрілів травмовано людину, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Одна людина травмована внаслідок російських атак на Сумщині, під обстрілами опинилися об'єкт цивільної інфраструктури, сільськогосподарська техніка, нежитлова споруда та приватне домоволодіння, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у неділю.

"Під обстрілами опинилися об'єкт цивільної інфраструктури, сільськогосподарська техніка, нежитлова споруда у Свеській та Степанівській громадах, а також приватне домоволодіння в Ямполі", – зазначається в повідомленні відомства.

У ДСНС наголосили, що рятувальники ліквідували всі пожежі та обстежили території. Через загрозу повторних атак роботи доводилося тимчасово призупиняти.