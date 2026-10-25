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ДСНС: на Сумщині внаслідок російських обстрілів травмовано людину, пошкоджено цивільну інфраструктуру

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ДСНС: на Сумщині внаслідок російських обстрілів травмовано людину, пошкоджено цивільну інфраструктуру
Фото: ДСНС

Одна людина травмована внаслідок російських атак на Сумщині, під обстрілами опинилися об'єкт цивільної інфраструктури, сільськогосподарська техніка, нежитлова споруда та приватне домоволодіння, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у неділю.

"Під обстрілами опинилися об'єкт цивільної інфраструктури, сільськогосподарська техніка, нежитлова споруда у Свеській та Степанівській громадах, а також приватне домоволодіння в Ямполі", – зазначається в повідомленні відомства.

У ДСНС наголосили, що рятувальники ліквідували всі пожежі та обстежили території. Через загрозу повторних атак роботи доводилося тимчасово призупиняти.

Автор

Редактор · Політичні новини
#сумська #постраждала #атаки
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