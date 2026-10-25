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Унаслідок нічної атаки на вугледобувне підприємство на Дніпропетровщині загинув працівник ДТЕК

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Унаслідок нічної атаки на вугледобувне підприємство на Дніпропетровщині загинув працівник ДТЕК

Працівник ДТЕК Енерго Віталій Щербина загинув унаслідок влучання російського безпілотника у вантажний автомобіль на одному з вугледобувних підприємств компанії на Дніпропетровщині в ніч проти 25 жовтня, коли виконував службові обов'язки, повідомляє пресслужба ДТЕК у Телеграмі.

"У ніч проти 25 жовтня ворог атакував одне з вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго на Дніпропетровщині. Ворожий дрон влучив у вантажний автомобіль", – наголошують в повідомленні відомства.

Щербина присвятив професії 29 років, із яких 18 працював на підприємстві ДТЕК Енерго. Колеги поважали його за досвід, відповідальність і сумлінну працю.

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Редактор · Політичні новини
#дтек #загибель #атака #працівник
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