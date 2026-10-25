Двоє людей загинули, 9-річна дитина постраждала внаслідок ДТП у Харківській області

На автодорозі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта автомобіль Mitsubishi зіткнувся з вантажівкою MAN, двоє людей загинули, дитина постраждала.

"Під час виїзду на перехрестя з основною автодорогою 36-річна водійка Mitsubishi не виконала вимоги дорожніх знаків та ненадала дорогу вантажному автомобілю. Унаслідок чого сталося зіткнення транспортних засобів. Від отриманих травм водійка Mitsubishi та її 41-річний пасажир загинули. Дев'ятирічний хлопчик, який перебував у легковому автомобілі, дістав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу.є", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.