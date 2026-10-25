На Київщині внаслідок атаки дронів постраждала жінка, пошкоджено житлові будинки та автомобілі

Жінка дістала уламкових поранень унаслідок атаки ворожих безпілотників у Київській області, її госпіталізували, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко в Телеграмі.

"В Обухівському районі жінка отримала уламкові поранення правої кисті та живота. Її госпіталізували, наразі вона проходить обстеження. Вся необхідна медична допомога надається", – наголосив очільник обладміністрації у Телеграм-каналі в неділю.

Окрім того, Ткаченко повідомив, що у Вишгородському районі через падіння уламків ворожого БпЛА сталася пожежа на території приватного домоволодіння, яку ліквідували. Унаслідок атаки пошкоджено два приватні житлові будинки, дві господарські будівлі, літню кухню, паркан і п'ять легкових автомобілів.