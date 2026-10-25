Нацгвардійці доставили дронами до окупованих Олешок понад 600 кг дитячого харчування та іграшок – МВС

Військовослужбовці Національної гвардії України за допомогою дронів доставили до окупованих Олешок Херсонської області 15 пакунків загальною вагою понад 600 кг із дитячим харчуванням, молоком, розвивальними іграми та іграшками для місцевих родин із дітьми.

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський у дописі в Телеграмі в неділю, допомогу напередодні доставили військовослужбовці роти спеціального призначення "Болгаричі" 11-ї бригади Національної гвардії України.

"Попри російську окупацію та складні умови, у яких опинилися жителі Херсонщини, наші підрозділи продовжують підтримувати людей", – наголосив Вигівський.

За його словами, серед дітей, які нині перебувають у заблокованих Олешках, є ті, хто народився вже під час повномасштабної війни й не знає життя без терору.

Міністр подякував усім, хто збирав пакунки, керував дронами та забезпечував прикриття під час доставки допомоги українцям на окупованій території.

Як повідомлялося, в п'ятницю Білий Дім повідомив, що перша леді США Меланія Трамп домоглася укладення перемир'я між РФ та Україною, яке поширюється на місто Олешки, "щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор". Локальне перемир'я набере чинності 29 жовтня.

За заявами російської сторони, ЗС РФ у зв'язку з проведенням гуманітарної операції "в районі Олешків на херсонському напрямку вводять режим тиші" з 3.00 за київським часом 27 жовтня та "забезпечать безпечний рух гуманітарної колони до Олешек для доставки соціально важливих вантажів".

Генштаб ВСУ також повідомив, що Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області з 3:00 вівторка, 27 жовтня, за київським часом для проведення гуманітарної операції.

В Генштабі зазначили, що українські підрозділи раніше вже неодноразово виконували місії з доставки дронами гуманітарних вантажів мешканцям Олешків та навколишніх сіл.

"Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований", – наголошується в заяві.