Внаслідок атаки на ТЦ "Епіцентр" у Полтаві виникла пожежа, попередньо травмовано жінку – ОВА

Пожежа виникла внаслідок російської атаки на торговельний центр "Епіцентр" у Полтаві, попередньо, травмовано 52-річну жінку, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківнич.

"Ворог атакував ТЦ "Епіцентр" у Полтаві. Виникла пожежа. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. Ліквідація наслідків атаки триває. Попередньо, травми отримала 52-річна жінка", – зазначив він у Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше керівниця департаменту зі зв'язків із громадськістю компанії Юлія Чудновець зазначала, що менш ніж за добу атак зазнали об'єкти мережі "Епіцентр" у Харкові, Запоріжжі, Вінниці та Полтаві.