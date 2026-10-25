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Внаслідок атаки на ТЦ "Епіцентр" у Полтаві виникла пожежа, попередньо травмовано жінку – ОВА

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Внаслідок атаки на ТЦ "Епіцентр" у Полтаві виникла пожежа, попередньо травмовано жінку – ОВА
Фото: https://poltava.to

Пожежа виникла внаслідок російської атаки на торговельний центр "Епіцентр" у Полтаві, попередньо, травмовано 52-річну жінку, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківнич.

"Ворог атакував ТЦ "Епіцентр" у Полтаві. Виникла пожежа. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. Ліквідація наслідків атаки триває. Попередньо, травми отримала 52-річна жінка", – зазначив він у Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше керівниця департаменту зі зв'язків із громадськістю компанії Юлія Чудновець зазначала, що менш ніж за добу атак зазнали об'єкти мережі "Епіцентр" у Харкові, Запоріжжі, Вінниці та Полтаві.

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Редактор · Політичні новини
#полтава #постраждалі #епіцентр
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