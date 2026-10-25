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У Запоріжжі внаслідок удару FPV-дрона поблизу зупинки поранено трьох чоловіків – ОВА

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У Запоріжжі внаслідок удару FPV-дрона поблизу зупинки поранено трьох чоловіків – ОВА
Фото: Запорізька ОДА

У Запоріжжі внаслідок удару російського FPV-дрона поблизу зупинки громадського транспорту поранено трьох чоловіків віком 53, 62 та 68 років, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін.

"Ворог атакував Запоріжжя FPV-дроном. Бив поруч із зупинкою. По людях", – написав він у Телеграм-каналі раніше, повідомляючи про двох попередньо поранених.

Згодом кількість постраждалих зросла до трьох. Усім травмованим надають необхідну допомогу. "Росія знову б'є по цивільних людях просто посеред міста. Це і є російський терор", – наголосив Семікін.

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Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #постраждалі #зупинка #атака
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