Зеленський: РФ за тиждень випустила по Україні близько 1,6 тис. КАБів, 48 ракет і майже 2,3 тис. ударних дронів

Росія протягом тижня застосувала проти України близько 1,6 тис. керованих авіабомб, 48 ракет різних типів, зокрема балістичних, і майже 2,3 тис. ударних безпілотників, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На жаль, майже щодня є загиблі та поранені від цих жорстоких ударів", – написав він у дописі в Телеграм-каналі в неділю.

За словами Зеленського, увечері суботи внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області загинули четверо людей, ще 22 дістали поранень, серед них 11-річна дівчинка. У Вінниці російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок, унаслідок чого поранено шістьох людей.

Також президент повідомив про російський удар по будівельному гіпермаркету в Харкові та повторний удар по екстрених службах, які прибули на місце. Поранень дістали рятувальники.

Крім того, цієї ночі російські війська завдали ударів по теплоелектростанціях, підстанціях, вугільних шахтах, зерносховищах, торговельних центрах і поштовому терміналу. Пошкодження зафіксовано в дев'яти областях.

Зеленський наголосив на необхідності зберігати підтримку України з боку партнерів паралельно з переговорним процесом. "Потрібно розблокувати вже погоджені європейцями постачання перехоплювачів до "петріотів". Потрібно далі підтримувати українську бойову авіацію для захисту від реактивних "шахедів"", – заявив президент.

Він також зазначив, що оборонна допомога, особливо напередодні зими, сприяє збереженню життів, і подякував партнерам, які надають таку підтримку.