Сили оборони України уразили РЛС, пункти управління та зосередження живої сили противника – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України в суботу та в ніч на неділю уразили радіолокаційні станції російської армії, пункт управління та командно-спостережний пункт окупантів, а також місця зосередження їхньої живої сили на території РФ та в тимчасово окупованих районах України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Як зазначається в повідомленні Генштабу у Facebook у неділю, радіолокаційні станції російської армії уражено в районах населених пунктів Гостищево та Курганне Бєлгородської області РФ.

"Ураження РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника та розширює можливості Сил оборони України застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях", – наголошують у Генштабі.

Крім того, уражено пункт управління підрозділу окупантів у районі Тарасівки Запорізької області та командно-спостережний пункт у районі Голої Пристані Херсонської області.

За інформацією Генштабу, це порушує управління військами російського агресора та ускладнює координацію його підрозділів на полі бою.

Також Сили оборони уразили місця зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Миколаївка та Новоукраїнка Донецької області, а також Бердянська, Охрімівки й Тарасівки Запорізької області.