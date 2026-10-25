Кількість загиблих унаслідок удару по Синельниковому зросла до чотирьох, в лікарні померла ще одна жертва

У лікарні помер 62-річний чоловік, поранений напередодні внаслідок російської атаки на Синельникове, кількість загиблих зросла до чотирьох, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"У лікарні помер 62-річний чоловік, який дістав поранень напередодні через атаку росіян на Синельникове. Лікарі до останнього боролися за його життя", – написав він у телеграмі.

Ще 13 людей дістали поранення, четверо з них залишаються в лікарні в тяжкому стані.

Як повідомлялося, троє людей загинули, ще восьмеро були поранені в Синельниковому Дніпропетровської області внаслідок удару БпЛА російських окупантів у суботу.