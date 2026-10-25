Одна людина загинула, ще 11 постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 14 населених пунктах області, одна людина загинула, ще 11 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків поранено 39-річного чоловіка, зазнала гострої реакції на стрес 64-річна жінка; у м. Лозова загинув 45-річний чоловік, зазнали поранень чоловіки 43 і 26 років, отримала гостру реакцію на стрес 37-річна жінка; у м. Дергачі зазнали поранень чоловіки 70, 54 і 47 років; у сел. Мала Данилівка поранено 45-річну жінку, отримала гостру реакцію на стрес 74-річна жінка; у с. Садове Лозівської громади зазнала гострої реакції на стрес 66-річна жінка', – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.