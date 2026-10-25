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ППО України збила 119 зі 153 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях

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ППО України збила 119 зі 153 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях
Фото: Міноборони України

Сили оборони України у ніч проти неділі знешкодили 119 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 15 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 119 ворожих БпЛА типу Shahed (64 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів, 9 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 25 жовтня (з 18:00 24 жовтня) противник атакував 153 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них – реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллерове – РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

 

#ппо #цілі #ліквідація
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