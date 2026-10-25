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Шестеро людей постраждали внаслідок удару дрона по п'ятиповерхівці у Вінниці – ОВА

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Унаслідок ранкового удару російського безпілотника по житловій п'ятиповерхівці у Вінниці постраждали шестеро людей, одну з них госпіталізовано, повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

"Внаслідок влучання є руйнування між другим і третім поверхами. Повністю знищено чотири квартири, пошкоджені припарковані поруч автівки", – написала вона в телеграмі.

Усі осередки загоряння ліквідовано, рятувальники продовжують розбирати завали. На місці працюють понад 60 надзвичайників і 14 одиниць техніки.

Також пошкоджено приватний пансіонат для людей похилого віку, звідти евакуювали 15 підопічних.

Унаслідок масованої атаки в області, за словами Заболотної, також зруйновано об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, пошкоджено приватні будинки.

 

#удар #вінниця #постраждалі
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