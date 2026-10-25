РФ завдала понад 20 ударів по Дніпропетровщині, є загиблі і постраждалі

Російські окупанти понад 20 разів атакували Дніпропетровську область, загинули три людини і 14 постраждали, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Троє людей загинули. 14 дорослих та одна дитина дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував три райони. Бив безпілотниками та авіабомбою", – написав він у телеграмі.

Ганжа зазначив, що внаслідок ворожого удару в Дніпрі пошкоджена інфраструктура.

У Синельниківському районі ворог бив по райцентру, Васильківській, Славгородській, Петропавлівській та Миколаївській громадах. Понівечені приватні та багатоквартирний будинки, магазини, інфраструктура, автівки.

За його словами, серед поранених є 11-річна дівчинка. Вона лікується амбулаторно. П'ятеро поранених знаходяться в лікарні у важкому стані.

Також на Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджений приватний будинок. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 50-річного чоловіка.