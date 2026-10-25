Втрати РФ за добу склали 1850 військових і 49 артсистем – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1850 російських військових, знищили 49 артилерійських систем, 1738 безпілотників і 417 одиниць автотехніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Особовий склад: близько 1 578 450 (+1 850) осіб", – йдеться в повідомленні Генштабу.

Також за добу знищено шість наземних роботизованих комплексів, п'ять бойових броньованих машин, п'ять РСЗВ, чотири одиниці спецтехніки, три танки та три засоби ППО.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 12 447 танків, 25 605 бойових броньованих машин, 51 614 артсистем, 2237 РСЗВ, 1725 засобів ППО, 449 літаків, 356 гелікоптерів, 3017 наземних роботизованих комплексів, 580 802 БпЛА, 5138 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 166 918 одиниць автомобільної техніки та 4856 одиниць спецтехніки.

Дані уточнюються.