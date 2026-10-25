25 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

25 жовтня в Україні та світі відзначають День автомобіліста і дорожника, Міжнародний день художника, Всесвітній день виробників піци, Всесвітній день опери, Європейський день цивільного права, Міжнародний день боротьби жінок за мир, Всесвітній день обізнаності про мієлодиспластичний синдром, Всесвітній день обізнаності про розщеплення хребта та гідроцефалію, Міжнародний день обізнаності про карликовість.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія.

День 1707 Російська агресія - Day 1707 Russian aggression

Україна перевела годинник на зимовий час сьогодні вночі, у неділю, 25 жовтня 2026 року

Ухвалений раніше законопроект про відміну сезонного часу так і не набув чинності, тому перехід, як і раніше, регламентується постановою Кабміну № 509.

Смартфони, комп'ютери та інші гаджети змінили час самостійно (якщо в налаштуваннях увімкнена відповідна функція). Механічні годинники та старі прилади потрібно переводити вручну.

Доба стає довшою на одну годину (з'явилася додаткова година для сну або відпочинку).

Всесвітній день опери

Цей день присвячений одному з найвеличніших жанрів мистецтва, що поєднує музику, драму, поезію і сценографію. 25 жовтня було обрано Днем Опери не випадково: саме цього дня народилися великі композитори Жорж Бізе та Йоганн Штраус.

Європейський день цивільного права

Цивільне право в ЄС охоплює різні аспекти, як-от договори, недійсність угод, відповідальність за шкоду, а також особисті мовчання і права на приватність. Цей день спрямований на підвищення обізнаності громадськості про ці права та на підтримку їх дотримання.

Міжнародний день боротьби жінок за мир

Заснований для підтримки мирних ініціатив жінок та їхньої ролі в миротворчих процесах. Цей день став можливістю для всіх жінок світу підтримувати одна одну в боротьбі за мир і справедливість.

Всесвітній день обізнаності про мієлодиспластичний синдром

Мієлодиспластичний синдром (МДС) - група генетичних захворювань, які впливають на вироблення крововиливів у кістковій мозковій тканині. Це може призвести до анемії, інфекцій, кровотеч та інших серйозних ускладнень.

Всесвітній день обізнаності про розщеплення хребта та гідроцефалію

Розщеплення хребта (спондиліс) - вроджена вада, за якої хребет не зберігає своєї звичайної форми, що може призвести до проблем із розвитком мозку та інших внутрішніх органів.

Гідроцефалія - утворення великих кількостей цереброспінальної рідини в мозку, що може призвести до збільшення тиску на мозкові ступені та спричинити серйозні неврологічні порушення.

Міжнародний день обізнаності про карликовість

Карликовість - генетичне захворювання, яке спричиняє недостатній ріст і розвиток людини. Люди з карликовістю мають низький зріст, але зазвичай здатні до нормального фізичного та розумового розвитку. Це захворювання може передаватися від батьків до дітей через спадкові мутації.

Міжнародний день виробників піци

Цей день присвячений усім любителям піци і тим, хто займається її виробництвом. Свято заснували в Італії, де піцайоло вважається святим покровителем піцерії. Цей день має на меті підвищити обізнаність про піцу, її різноманітність і культурне значення.

Всесвітній день лемура

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про лемурів, найбільшу групу приматів, які є ендеміками Мадагаскару.

Вони живуть у різних середовищах проживання, від лісів до саван, і їхній діапазон розмноження варіюється від невеликих до великих груп.

Всесвітній день макаронів

Заснований 1995 року на Всесвітньому конгресі макаронних виробів у Римі. Метою цього свята є популяризація макаронних виробів як однієї з найулюбленіших страв у світі та підвищення обізнаності про користь макаронів для здоров'я.

День Національної спілки художників України

Спілка об'єднує талановитих художників, які працюють у різних напрямах мистецтва, включно з живописом, скульптурою, графікою, монументальним мистецтвом і дизайном. Сприяє організації виставок, конкурсів та інших культурних заходів, що допомагає підтримувати і розвивати українське мистецтво.

Народилися в цей день:

220 років від дня народження Макса Штірнера (справж. - Йоганн Каспар Шмідт) (1806-1856), німецького філософа-ідеаліста, засновника анархічного індивідуалізму;

170 років від дня народження Андрія Конощенка (справжнє прізвище - Грабенко) (1857-1932), фольклориста, музикознавця, громадського діяча;

150 років від дня народження Кузьми Якимовича Безкровного (1877-1937), українського економіста, громадсько-політичного діяча (Чехія);

140 років від дня народження Михайла Терлецького (1886-1965), українського фармацевта, мецената, громадського діяча, власника аптеки "Під чорним орлом" (1927-1944) у Львові;

130 років із дня народження Діонісія Джовані (1886-1971), вченого, агронома, одного з організаторів дослідної меліораційної справи в Україні;

100 років від дня народження Івана Корбача (1926-2014), письменника, журналіста, краєзнавця, громадського діяча;

90 років від дня народження Мартіна Гілберта (Ґілберта) (1936-2015), британського історика, письменника, громадського діяча.

Ще цього дня:

1921 - Розпочався Другий зимовий похід (Листопадовий рейд) армії УНР під командуванням Юрія Тютюнника;

1938 - Створено Національну спілку художників України;

1948 - У Чехословацькій республіці засновано виправно-трудові табори;

1955 - Після виведення окупаційних радянських військ парламент Австрії ухвалив закон про її постійний нейтралітет;

1962 - Карибська криза: посол США в ООН на засіданні Ради безпеки продемонстрував фотографії радянських ракет на Кубі. Микита Хрущов погодився вивести з Куби радянські ракети, якщо Америка відмовиться від її захоплення;

1978 - Американський президент Рональд Рейган підписав законопроєкт про виділення коштів на виробництво нейтронної бомби;

1990 - Ухвалено декларацію про державний суверенітет Казахської РСР, у якій казахська національність оголошена панівною;

1992 - На референдумі ухвалено Конституцію Литви;

2015 - Місцеві вибори в Україні та Вибори до Парламенту Польщі. Україна зупинила пряме авіасполучення з Росією;

2018 - Випуск культового коміксу про Бетмена, "Бетмен: Довгий Геловін", українською мовою;

Церковне свято

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія.

Вони були римськими військовими, які жили в ІІІ столітті нашої ери. Маркіян був військовим командиром, а Мартирій - солдатом.

Відомі своєю відданістю вірі. За відмову поклонятися римським богам, були засуджені на смерть і страчені. Їхні мощі зберігаються в катакомбах Риму.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Валерій.

З прикмет цього дня:

Яскраві зірки вночі — віщують мороз. Тьмяні зірки (ніби в тумані чи серпанку) — до потепління або зміни погоди. Ранковий туман — передвісник потепління. Грім цього дня — зима буде теплою та сніжною. Кішка згортається клубком і ховає носа в лапи — до похолодання. Птахи збираються у великі зграї — до негоди чи сильного вітру.

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