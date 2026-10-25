Військові перехопили літак, який пролетів поряд з резиденцією Трампа

Американські військові заявили, що перехопили цивільний літак, який порушив тимчасові обмеження польотів над маєтком Мар-а-Лаго у Флориді, де розташована резиденція президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD) в соцмережі X, інцидент трапився над містом Палм-Біч. Для перехоплення літака цивільної авіації командування залучило винищувач F-16.

Військовий літак застосував стандартний маневр, щоб привернути увагу пілота цивільного повітряного судна. Після цього пілот встановив зв'язок із військовим, виконав їхні вказівки та покинув повітряний простір, на який поширювалися обмеження.

Джерело: https://x.com/NORADCommand/status/2114078748127711650