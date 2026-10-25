На фронті відбулось 117 боїв за добу, найбільше на покровському та костянтинівськомунапрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 117 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та костянтинівському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 117 бойових зіткнень. Противник завдав 52 авіаційні удари, скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6000 дронів-камікадзе та здійснив 1899 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, застосували шість КАБ, здійснили 42 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських підрозділів у бік населених пунктів Тернова, Охрімівка та Бочкове. Дві з цих атак досі тривають.

На куп'янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки.

П'ять спроб загарбників просунутися відбивали на лиманському напрямку у районі Зарічного та в бік Ставків, Діброви.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили три спроби загарбників йти вперед у районі населеного пункту Крива Лука.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 11 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка. Дві штурмові дії противника тривають.

14 атак здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Софіївка, Вільне, Новий Донбас, Добропілля, Василівка, Красноподілля, Сергіївка та Молодецьке.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 28 окупантів, 8 – поранено; знищено п'ять одиниць автомобільної техніки та два спеціальні засоби. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, одну артилерійську систему, один спеціальний засіб, два пункти управління БпЛА та 47 укриттів противника. Знищено або подавлено 146 безпілотних літальних апаратів різних типів", – зазначили в штабі.

На олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік населеного пункту Запорізьке.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дев'ять ворожих атак у районі Добропілля та у бік населених пунктів Верхня Терса, Копані, Гуляйпільське, Єгорівка.

На оріхівському напрямку окупанти провели одну спробу покращити своє становище, атакуючи в бік Новояковлівки.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Pz1AQn2VHcWkB2opLiCmT5Tvo5tH2BxiYnDJt8n5ZwLzvBkLPpbHdQasKXoopzxdl