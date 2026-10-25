Унаслідок удару РФ по енергооб'єкту на Вінниччині частину області знеструмлено – ОВА

Унаслідок влучання по енергетичному об'єкту на Вінниччині сталося аварійне відключення електропостачання в одному з районів області, постраждалих немає, повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
"Агресор продовжує атаку на енергетичні об'єкти області. Постраждалі відсутні", – написала вона в телеграмі.
За її словами, відбулося влучання по енергооб'єкту, яке призвело до аварійного відключення енергопостачання в одному з районів Вінниччини.
Рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та відновленням енергопостачання.
Вона закликала ощадливо споживати електроенергію, щоб уникнути перевантаження мереж.