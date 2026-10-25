Україна посіла 9 місце на дитячому Євробаченні-2026, перемогу у конкурсі здобула Вірменія

Україна здобула 9 місце на дитячому "Євробаченні-2026", повідомляє преслужба конкурсу Євробачення в Україні в Facebook.

Так, 12-річна українка Еріка Колесніченко з піснею "Not A Lullaby" набрала 106 балів – 38 балів вона отримала від журі та 68 – від глядачів.

Перше місце на цьогорічному конкурсі на Мальті посіла представниця Вірменії Narе із піснею "Бу!" (Bоо!), яка отримала 202 бали: 103 від журі та 99 від глядачів.

У фіналі 24-го Дитячого пісенного конкурсу "Євробачення" змагались представники 16 країн.

"Дитяче Євробачення-2026" відбулося на Мальті 24 жовтня та проходитиме на арені MFCC у містечку Та-Калі.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1802147858006964&id=100046353018283&mibextid=wwXIfr&rdid=91UjjvH1xqgAGHQi

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1802145901340493&set=a.818273573061069&type=3&mibextid=wwXIfr&rdid=cIIl9vQkzoL2m0Ib&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1K662bYq4c%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr