Україна переходить на "зимовий час"

Україна у ніч на неділю, 25 жовтня, переходить на "зимовий час" – о 4:00 стрілки годинника переведуть на годину назад – на 3:00.

Це передбачено постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року. При цьому питання відміни сезонного перекладу часу в Україні залишається дискусійним. У липні 2024 року Верховна Рада прийняла законопроект №4201 "Про вирахування часу в Україні", який передбачив відмову від сезонного переведення годин. Однак станом на жовтень 2026 року документ не вступив у силу, тому чинна система сезонного переведення годинників продовжує діяти.

Згідно з постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 року, переведення годинника з літнього на зимовий час відбувається останньої неділі жовтня – цьогоріч цей день припадає на 25 число.

При цьому і у світі нема одностайності щодо "часових переходів". Проєкт директиви Європейської комісії мав на меті скасувати переведення годинників на одну годину; у 2019 році Європейський парламент проголосував за припинення цієї практики до 2021 року. Однак розгляд пропозиції загальмувався в Раді Європейського Союзу – переважно через практичні питання, зокрема необхідність координації між державами-членами та наслідки того, що різні країни можуть обрати для себе різні постійні часові пояси.

В ЄС, зокрема в Іспанії, знов лунають заклики до скасування переведення годинників, однак Єврокомісія поки не приймала рішення щодо відмови від сезонного переведення годинників.

На сьогодні правила переходу діють, тому, країни Балтії, Фінляндія, Молдова, Румунія, Болгарія та Греція, які знаходяться в одному з Україною часовому поясі, також переведуть годинники.

Проте часи не змінюють Ісландія (з 1968 року), а також країни, які раніше відмовилися від сезонного часу (зокрема, Туреччина, Грузія, РФ, Білорусь).

Не використовують сезонну зміну часу, зокрема, Китай, Японія, Індія, Сингапур, Малайзія, Саудовська Аравія, ОАЕ, Катар, а також частина Мексики та інші держави.

У США (за винятком Аризони та Гаваїв), а також у тих провінціях і територіях Канади, де застосовується перехід на літній час, цей період завершиться через тиждень після Європи – 1 листопада 2026 року.

У Європі період дії літнього часу на 21 або 28 днів коротший, ніж у США та Канаді (залежно від року).

Перехід в Європі та Україні на літній час відбудеться у неділю, 28 березня 2027 року.