Бескрестнов – Маску: Україна фізично не може використовувати комерційний Starlink для далекобійних ударів

Україна фізично не може використовувати комерційний Starlink для ударів углиб території Росії та ударів середньої дальності, заявив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, відреагувавши на звинувачення Ілона Маска.

"Дуже дивно, що Ілон Маск не знає про обмеження роботи Starlink в Україні", – написав він у телеграмі.

За словами Бескрестнова, з зими 2026 року всі термінали Starlink над територією України, включно з окупованими територіями, мають обмеження швидкості переміщення 70-90 км/год, а над територією Росії Starlink не працює.

"Таким чином, ми фізично не можемо використовувати комерційний Starlink для ударів дипстрайками та мідл страйками", – наголосив він.

Водночас український волонтер Сергій Стерненко, який, за його словами, був безпосередньо залучений до цього процесу в Міноборони, також заявив, що звинувачення Маска не відповідають дійсності.

"Використання цивільних терміналів Starlink для виконання завдань із застосуванням дронів було технічно неможливим. Усі операції з використанням безпілотників, що потребують супутникового зв'язку, могли здійснюватися виключно через систему Starshield", – написав він.

Стерненко пояснив, що в лютому цього року в Україні запровадили "білі списки": стаціонарні термінали могли реєструвати як військові, так і цивільні, однак для роботи терміналу в русі його потрібно було внести до спеціального переліку та підключити до військової системи Starshield. Він також подякував США та SpaceX за доступ до супутникового зв'язку, наголосивши, що Україна не порушувала умов його використання.

Як повідомлялося, засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія минулого тижня закрила можливість використання Starlink українськими військовими для ударів безпілотниками, звинувативши їх у порушенні умов користування сервісом.

Джерело: https://t.me/serhii_flash/7830

https://x.com/sternenko/status/2114073845279911996