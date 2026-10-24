Маск: SpaceX минулого тижня закрила "лазівку" для використання Starlink в ударах дронами

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія минулого тижня закрила можливість використання Starlink українськими військовими для ударів безпілотниками, звинувативши їх у порушенні умов користування сервісом.

"Українські військові порушили умови використання Starlink, застосувавши систему для ударів безпілотниками, що призвели до загибелі людей. Цю лазівку було закрито минулого тижня", – написав він у соцмережі Х.

За словами Маска, Starlink залишається критично важливим для оборони України, оскільки це єдина система, яку неможливо заглушити чи знищити.

"Якби роботу Starlink припинили, українська лінія фронту впала б миттєво. Це не погроза, а просто констатація факту", – зазначив він.

Маск також наголосив, що SpaceX зробила для захисту України більше, ніж будь-яка інша приватна компанія у світі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повідомив про відновлення роботи Starlink и Starshield "на швидкості, яка була до всіх обмежень".

21 жовтня державний секретар США Марко Рубіо стверджує, що президент США Дональд Трамп не має ніякого стосунку до рішень, які приймає компанія SpaceX стосовно роботи їх терміналів супутникового зв'язку StarLink та військової системи "StarShield", а також засновник компанії Ілон Маск.

Джерело: https://x.com/elonmusk/status/2114063986744275011