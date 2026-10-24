Росія вперше допустила іноземного посланця до українських полонених – Лубінець

До українських військовополонених уперше з початку повномасштабної війни допустили іноземного представника – спецпосланця Папи Римського Лева XIV кардинала Маттео Дзуппі, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Вперше з початку повномасштабної війни до наших хлопців фізично допустили іноземного представника – Спецпосланця Папи Лева XIV кардинала Маттео Дзуппі. Також Захисники підтвердили, що до них почали навідуватись і представники російської уповноваженої", – йдеться в його телеграмі.

За словами омбудсмана, він регулярно проводить зустрічі з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Під час останньої зустрічі сторони знову обговорили подальші кроки для повернення українських громадян.

"Кожен обмін – це перемовини. І це шанс на прогрес у питанні повернення наших військовополонених та цивільних", – зазначив Лубінець.

"Сподіваюсь, що ця динаміка зберігатиметься. І ми робитимемо все, щоб усі наші громадяни поверталися з російських місць несвободи", – додав омбудсмен.