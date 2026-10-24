Росіяни вдарили по Синельниковому, три жертви і восьмеро постраждалих – ОВА

Троє людей загинули, ще восьмеро були поранені в Синельниковому Дніпропетровської області внаслідок удару БпЛА російських окупантів у суботу, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Росіяни вдарили безпілотником по Синельниковому. Зайнялася пожежа на четвертому поверсі багатоповерхівки. Понівечений магазин та автівки", – написав він у телеграмі.

За його словами, серед поранених – 11-річна дівчинка. Усі постраждалі у лікарні. 50-річна жінка та 70-річний чоловік – у тяжкому стані.

За даними Дніпропетровської ОВА, окупанти понад 60 разів атакували шість районів області безпілотниками та артилерією.

Внаслідок ударів в росіян по Дніпропетровщині двоє людей загинули, троє дорослих та одна дитина дістали поранень.