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Чоловік постраждав внаслідок удару по Харкову

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Чоловік постраждав внаслідок удару по Харкову

За оновленими даними, внаслідок російського удару по Основ'янському району Харкова постраждав чоловік, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"39-річний чоловік постраждав в Основ'янському районі. Медики надають всю необхідну допомогу", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомив раніше міський голова Харкова Ігор Терехов, було зафіксовано два влучання в торговельний центр в Основ'янському районі Харкова, спалахнула пожежа. Інформація щодо постраждалих не надходила.

 

Автор

Кореспондент · Регіональні новини
#харків #удар #постраждалий
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