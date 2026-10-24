Чоловік постраждав внаслідок удару по Харкову

За оновленими даними, внаслідок російського удару по Основ'янському району Харкова постраждав чоловік, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"39-річний чоловік постраждав в Основ'янському районі. Медики надають всю необхідну допомогу", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомив раніше міський голова Харкова Ігор Терехов, було зафіксовано два влучання в торговельний центр в Основ'янському районі Харкова, спалахнула пожежа. Інформація щодо постраждалих не надходила.