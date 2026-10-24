Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав хибними і небезпечними пропозиції відновити продаж російського газу до Європи, про які, за його словами, повідомляє The Economist.

"Для Москви енергетика – це зброя, а не бізнес. Цей урок був засвоєний дорогою ціною", – написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, тверде рішення президента США Дональда Трампа у 2019 році зупинити будівництво "Північного потоку-2" стало одним із найвагоміших внесків у безпеку Європи, а дозвіл США відновити будівництво у 2021 році – однією з найсерйозніших стратегічних помилок, яка фактично підштовхнула Путіна до повномасштабного вторгнення.

"Ця війна не закінчиться завдяки поступкам, комерційним угодам чи лестощам. Вона може завершитися лише завдяки силі та позбавленню режиму Путіна ресурсів, необхідних для її продовження", – наголосив Сибіга.

Як повідомлялося, спецпосланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф пропонують відновити постачання російського газу до Європи в межах мирної угоди щодо України, повідомляє The New York Times з посиланням на обізнані джерела.

Єврокомісія (ЄК) не має наміру відновлювати постачання російського газу, як до цього, за даними джерел, закликає адміністрація США, дала зрозуміти офіційна представниця ЄК Паула Пінью.

Водночас асоціація європейських операторів газової інфраструктури Gas Infrastructure Europe (GIE) повідомляла, що запаси газу в підземних сховищах Європи за підсумками газової доби 17 жовтня зросли до 74,47%.