У прем'єр-міністра Корецького чотири радники

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький не має жодного штатного радника, з ним співпрацюють четверо радників на громадських засадах, йдеться у відповіді Секретаріату Кабінету міністрів на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Згідно з нею, радниками глави уряду на громадських засадах є Руслан Квітін, Олег Крижанівський, Анна Козярська та Олександр Шевельов.

За наявною інформацією, Козярська також є радницею в Міністерстві закордонних справ, Крижанівський працював директором департаменту з управління корпоративними правами в Міненерго, а до того керував відділом енергетики в Антимонопольному комітеті Україні.

Квітін – адвокат і юрист, брав участь в процедурі повернення державного контролю над "Укрнафтою", а Шевельов є комунікаційником та експертом з управління репутацією, який в різний час працював у нафтогазових та енергетичних компаніях, а наразі очолює комунікації в "Нафтогазі".

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Корецького прем'єр-міністром 16 липня 2026 року, до цього він був головою правління НАК "Нафтогаз України".