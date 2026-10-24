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Двоє жінок загинули, ще четверо людей дістали поранень через атаку ворога на Нікопольщині – ОВА

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Двоє жінок загинули, ще четверо людей дістали поранень через атаку ворога на Нікопольщині – ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА

Двоє людей загинули, троє дорослих та одна дитина дістали поранень на Нікопольщині у суботу, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені магазини, приватні і багатоквартирні будинки, інфраструктура, гаражі, автівки, адмінбудівля, підприємство. Двоє жінок загинули. Ще четверо людей, серед яких 14-річний хлопець, постраждали", – написав Ганжа у телеграм увечері суботи.

Понад 60 разів ворог атакував шість районів безпілотниками та артилерією, додав очільник ОВА.

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Редактор · Політичні новини
#нікопольський_район #обстріли
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