Двоє жінок загинули, ще четверо людей дістали поранень через атаку ворога на Нікопольщині – ОВА

Двоє людей загинули, троє дорослих та одна дитина дістали поранень на Нікопольщині у суботу, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені магазини, приватні і багатоквартирні будинки, інфраструктура, гаражі, автівки, адмінбудівля, підприємство. Двоє жінок загинули. Ще четверо людей, серед яких 14-річний хлопець, постраждали", – написав Ганжа у телеграм увечері суботи.

Понад 60 разів ворог атакував шість районів безпілотниками та артилерією, додав очільник ОВА.