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Поліція: у Києві стрілець із травматичної зброї убив чоловіка, іншого – поранив

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Поліція: у Києві стрілець із травматичної зброї убив чоловіка, іншого – поранив

Поліція Києва з'ясовує обставини стрілянини у Святошинському районі столиці, де один чоловік загинув, ще одного було поранено.

Як інформує столична поліція у телеграм увечері суботи, попередньо відомо, що на вулиці між компанією чоловіків відбувся конфлікт, у ході якого один з них дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів у бік опонентів.

"Від отриманих поранень один з потерпілих загинув, іншого – госпіталізовано. Наразі лікарі надають йому допомогу. Правоохоронці затримали стрільця. Всі обставини події з'ясовуються", – йдеться у повідомленні.

Автор

Редактор · Політичні новини
#київ #кримінал #стрілянина
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