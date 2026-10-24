Ексочільник ЦПД повідомив про ураження хімзаводу в російському Омську

Офіцер ЗСУ, колишній голова Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко повідомив про ураження українськими безпілотниками хімічного заводу "Омський каучук" в РФ.

"Ураження хімічного заводу "омський каучук" в російському омську – це важлива операція СОУ. – Украина нанесла удар по химическому предприятию "Омский каучук", находящемуся за 2500 километров в российском тылу. – Синтетичні каучуки, які виробляються в Омську, використовуються в якості компонентів ракетного палива", – написав Коваленко у телеграм, додавши відео.

Відео і фото також публікують українські пабліки. РосЗМІ також повідомляють, що українські БПЛА "досягли південного промислового вузла Омська".