Жінка загинула на фермі на Сумщині через удари ворога – ДСНС

На Сумщині співробітники ДСНС деблокували тіло загиблої жінки з-під завалів ферми, атакованої російськими БпЛА.

Як інформує ДСНС у телеграм-каналі, в суботу ворог завдав ударів по сільськогосподарському підприємству в Конотопському районі, яке займається розведенням великої рогатої худоби.

"Внаслідок атаки загинула працівниця ферми, якій за кілька днів мало виповнитися 32 роки. Ще четверо людей постраждали, двох із них госпіталізовано. Рятувальники працювали на місці ворожого удару, проводили розбір зруйнованих конструкцій та деблокували з-під завалів тіло загиблої жінки", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки також загинули та зазнали поранень тварини.