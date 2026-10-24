Зеленський щодо гумоперації в Олешках: Україна свою частину виконає, розраховуємо, що американське посередництво спрацює

Президент України Володимир Зеленський сподівається на те, що вдасться провести гуманітарну операцію й розблокувати Олешки.

"Є домовленість щодо Олешок. Скоро повинна бути реалізація, щоб був розблокований доступ в Олешки. На окупованій частині нашої Херсонщини росіяни замінували дороги, і через це ситуація вкрай важка. Сподіваємось, що вдасться провести цю гуманітарну операцію – розблокувати Олешки, дати доступ, щоб завезти їжу, медикаменти і щоб люди могли вийти із цієї зони бойових дій", – заявив Зеленський у відеозверненні у суботу.

"Домовлялись про це певний час і на різних рівнях. Україна свою частину виконає. Розраховуємо, що американське посередництво спрацює", – підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, в п'ятницю Білий Дім повідомив, що перша леді США Меланія Трамп домоглася укладення перемир'я між РФ та Україною, яке поширюється на місто Олешки, "щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор". Локальне перемир'я набере чинності 29 жовтня.

За заявами російської сторони, ЗС РФ у зв'язку з проведенням гуманітарної операції "в районі Олешків на херсонському напрямку вводять режим тиші" з 3.00 за київським часом 27 жовтня та "забезпечать безпечний рух гуманітарної колони до Олешек для доставки соціально важливих вантажів".

Генштаб ВСУ також повідомив, що Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області з 3:00 вівторка, 27 жовтня, за київським часом для проведення гуманітарної операції.

В Генштабі зазначили, що українські підрозділи раніше вже неодноразово виконували місії з доставки дронами гуманітарних вантажів мешканцям Олешків та навколишніх сіл.

"Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований", – наголошується в заяві.