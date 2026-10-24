Корецький обговорив із прем'єром Румунії питання оборони, енергетики й логістики

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Румунії Лукою Нікулеску, обговорили, зокрема, російський удар по цивільному судну поблизу узбережжя Румунії, внаслідок якого загинув один український моряк, четверо постраждали, ще троє зникли безвісти, шістьох вдалося врятувати.

Як інформує урядовий портал у суботу, Корецький подякував Румунії "за принципову позицію та чітке засудження цього злочину, який є грубим порушенням міжнародного права та свободи судноплавства".

Учасники розмови предметно говорили про оборону, енергетику й логістику. "Прагнемо пришвидшити проєкти, які збільшать залізничні спроможності, розвинуть доставку річковими маршрутами та підвищать пропускну здатність для вантажів", – зазначив Корецький.

Прем'єр України запропонував румунському колезі запровадити взаємодію у форматі міжурядових консультацій. Такий формат засвідчив свою ефективність з іншими країнами.

"Подякував Румунії за послідовну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення. Запросив пана Нікулеску до Києва. Це наша перша розмова після його призначення, принагідно привітав колегу з новою посадою", – підсумував Корецький.