Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Двох людей поранено під час атаки на об'єкт інфраструктури у Запоріжжі – влада

1 хв читати
Додати як джерело

Ворог атакував об'єкт інфраструктури Запоріжжя, поранено двох людей, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Попередньо, поранено двох людей. Пошкоджено автівки", – написав він у телеграм-каналі в суботу.

Автор

Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #поранені
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ