Двох людей поранено під час атаки на об'єкт інфраструктури у Запоріжжі – влада

Ворог атакував об'єкт інфраструктури Запоріжжя, поранено двох людей, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
"Попередньо, поранено двох людей. Пошкоджено автівки", – написав він у телеграм-каналі в суботу.
Ворог атакував об'єкт інфраструктури Запоріжжя, поранено двох людей, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
"Попередньо, поранено двох людей. Пошкоджено автівки", – написав він у телеграм-каналі в суботу.
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