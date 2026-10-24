Громадський активіст, засновник UAnimals Тодорчук очолив Головне управління комунікацій ЗСУ

Український підприємець, громадський активіст, засновник організації із захисту тварин UAnimals та співзасновник комунікаційної агенції Gres Todorchuk, нині військовослужбовець Олександр Тодорчук повідомив, що очолив Головне управління комунікацій Збройних сил України.

"Долучився до команди Генштабу, очоливши Головне управління комунікацій Збройних Сил України. Це велика відповідальність і непростий виклик… Докладу максимум зусиль, аби посилити цей напрям, адже щиро вірю у важливість комунікацій під час війни", – написав Тодорчук у Facebook в суботу, подякувавши головнокомандувачу Збройних сил України Михайлу Драпатому за довіру.

Він повідомив, що зараз знайомиться з командою та входить в курс справ, а також шукає людей, які могли б долучитися до команди управління. "Буде складно, динамічно і точно цікаво. Давайте разом застосувати свої знання та досвід там, де вони сьогодні дійсно потрібні й можуть приносити користь країні", – написав Тодорчук.

Тодорчук, 1988 р.н., закінчив Київський міжнародний університет, має юридичну освіту. Заснував комунікаційну агенцію Gres Todorchuk, яка спеціалізується на комунікаційних, культурних, соціальних та освітніх проєктах, разом із Ярославою Гресь у 2010 році, а у 2016 році заснував організацію UAnimals, яка розпочала діяльність із протидії експлуатації тварин у сфері розваг. Мобілізувався до лав ЗСУ у березні 2022 року.

Раніше Головне управління комунікацій ЗСУ очолював полковник Богдан Сеник, який керував Управлінням зв'язків з громадськістю ЗСУ з 2016 року.