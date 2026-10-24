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Один чоловік загинув, ще двоє шпиталізовані через ракетний удар по Лозовій

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Один чоловік загинув, ще двоє шпиталізовані через ракетний удар по Лозовій
Фото: Харківська ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Лозова Харківської області в суботу, внаслідок якого на складах спалахнула пожежа, є загиблий та постраждалі, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Влучання було зафіксовано в складську будівлю з подальшим загорянням... Внаслідок обстрілу поранень зазнали 26-річний та 43-річний чоловіки. Постраждалих госпіталізували. На жаль, 45-річний чоловік помер внаслідок важких травм", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

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Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#жертви #обстріл #харківська
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