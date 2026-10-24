Найближчими днями температура в Україні не зміниться, місцями пройдуть дощі

Дощі очікуються в неділю, 25 жовтня, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вночі також у Рівненській та Хмельницькій областях, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в більшості західних областей вночі та вранці туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень на Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, в західних областях 1-6° тепла; вдень 13-18°.

В Києві 25 жовтня без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11° тепла, вдень 14-16°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 25 жовтня була зафіксована на позначці 21,1° тепла в 1923 р., найнижча – на позначці 6,8° морозу в 2014 р.

26 жовтня у західних областях України очікується помірний, у більшості північних, центральних та Одеській областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, на заході країни – західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, на заході та сході країни 3-8° тепла; вдень 11-16°, у західних областях 7-12°.

В Києві на 26 жовтня очікується невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 12-14°.