Зеленський запровадив санкції проти постачальників російського ОПК

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти російських суб'єктів та осіб, які допомагають виробляти російську балістику, а також постачають російським підприємствам оборонно-промислового комплексу обладнання та компоненти для військової авіації, бронетехніки, ракетного озброєння і дронів.

Відповідні укази №№1058/2026 та 1059/2026 датовані 24 жовтня та опубліковані на сайті голови держави.

До першого санкційного списку ввійшли 51 фізична та 44 юридичні особи, що причетні до виготовлення балістичних ракет, якими РФ атакує критичну та цивільну інфраструктуру, обстрілює українські міста й громади. Ідеться про підприємства, що виробляють і постачають сировину, обладнання та інструменти для створення далекобійних засобів ураження "Іскандер" "Калібр", Х-101, "Кинджал".

У санкційному пакеті, зокрема, російські підприємства, які виробляють озброєння, їх компоненти та програмне забезпечення для них, та керівники цих підприємств.

Всі підсанкційні особи – громадяни РФ. 42 з 44 підприємства з першого списку зареєстровані в РФ, ще два – в КНР.

Також санкції застосовані проти 32 громадян РФ і 35 російських компаній, включених у ланцюги виробництва й постачання високоточного промислового обладнання, інструментів і компонентів, а також електроніки й сировини для суб'єктів, які обслуговують російський ОПК. Санкції застосовані й проти підприємств російської промислової групи "Русал", які мають важливе значення для країни-агресорки й залучені до виготовлення військової авіації, бронетехніки, ракетного озброєння, дронів та інших військових виробів.

"Ми планомірно ідентифікуємо та застосовуємо санкції до підприємств, які залучені до виробництва російських балістичних ракет та інших засобів ураження. Працюємо над поширенням цих санкцій на інші юрисдикції. Сукупно це має суттєво послабити спроможності російського ВПК виробляти зброю", – зазначив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.