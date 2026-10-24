Окупанти атакували три міста та чотири села Донецької області за добу, двоє людей загинули, 18 поранених

Двоє мирних жителів загинули та 18 отримали поранення, зокрема троє дітей внаслідок обстрілів російськими окупантами Донецької області протягом минулої доби, повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області в суботу вранці.

"Слов'янськ росіяни атакували бомбою "КАБ-250" і безпілотниками – вбили людину, ще 4 поранили. Пошкоджено 1 приватний та 3 багатоквартирних будинки, 2 магазини, АЗС, 29 транспортних засобів. У Краматорську внаслідок ворожих ударів загинула цивільна особа, травмовано 14 мирних жителів, зокрема трьох дітей. Пошкоджено 6 приватних та 26 багатоквартирних будинків, 2 заклади освіти, магазин, 2 медзаклади, 2 авто", – йдеться в повідомленні.

Усього під вогнем, крім Краматорська і Слов'янська, були місто Дружківка, села Іверське, Новодонецьке, Новостепанівка, Степанівка. Руйнувань зазнали 105 цивільних об'єктів, з них 57 житлових будинків.

"У Новодонецькому під час обстрілу руйнувань зазнали 20 житлових будинків, магазин, автобусна зупинка, гаражний кооператив. В Іверському та Степанівці пошкоджено по одному приватному будинку", – розповіли у поліції.

Протягом минулої доби, 23 жовтня, поліція зафіксувала 1 991 удар по лінії фронту та житловому сектору області.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.