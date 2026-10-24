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Окупанти атакували три міста та чотири села Донецької області за добу, двоє людей загинули, 18 поранених

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Двоє мирних жителів загинули та 18 отримали поранення, зокрема троє дітей внаслідок обстрілів російськими окупантами Донецької області протягом минулої доби, повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області в суботу вранці.

"Слов'янськ росіяни атакували бомбою "КАБ-250" і безпілотниками – вбили людину, ще 4 поранили. Пошкоджено 1 приватний та 3 багатоквартирних будинки, 2 магазини, АЗС, 29 транспортних засобів. У Краматорську внаслідок ворожих ударів загинула цивільна особа, травмовано 14 мирних жителів, зокрема трьох дітей. Пошкоджено 6 приватних та 26 багатоквартирних будинків, 2 заклади освіти, магазин, 2 медзаклади, 2 авто", – йдеться в повідомленні.

Усього під вогнем, крім Краматорська і Слов'янська, були місто Дружківка, села Іверське, Новодонецьке, Новостепанівка, Степанівка. Руйнувань зазнали 105 цивільних об'єктів, з них 57 житлових будинків.

"У Новодонецькому під час обстрілу руйнувань зазнали 20 житлових будинків, магазин, автобусна зупинка, гаражний кооператив. В Іверському та Степанівці пошкоджено по одному приватному будинку", – розповіли у поліції.

Протягом минулої доби, 23 жовтня, поліція зафіксувала 1 991 удар по лінії фронту та житловому сектору області.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

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Редактор · Політичні новини
#руйнування #донецька #жертви #обстріли
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