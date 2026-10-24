"Ліси України" зобов'язано встановити охоронні межі для понад 2 тис. га пралісів на Закарпатті – Офіс генпрокурора

Державне підприємство "Ліси України" за позовами прокуратури зобов'язано встановити охоронні межі для близько 2135 га пралісів у трьох районах Закарпатській області, повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України в суботу.

"Йдеться про праліси та квазіпраліси – природні території, які мають особливу цінність і потребують належного захисту. Проблемним є те, що їхні межі досі не всюди позначені безпосередньо на місцевості. Тому вже більше року прокурори Закарпаття послідовно в судах, вимагають зобов'язати "Ліси України" в особі філії "Карпатський лісовий офіс" провести роботи з винесення меж таких територій у натурі. Станом на сьогодні суди першої інстанції задовольнили позовні вимоги прокурорів щодо близько 2135 га пралісів на території Тячівщини, Ужгородщини та Хустщини", – йдеться в повідомленні.

Вже на виконанні перебувають рішення, підтверджені судами першої та апеляційної інстанцій, щодо "Турбатського лісництва" (136,8 га), "Пралісів і квазіпралісу Лопухівського лісництва" (100 га), "Пралісів і квазіпралісу Турицького лісництва" (643,9 га), де на місцевості мають бути чітко визначені межі цих природних територій.

Водночас за апеляційними скаргами відповідачів переглядаються рішення Закарпатського окружного адміністративного суду, якими задоволено аналогічні позови прокурорів щодо "Плайського лісництва" (161,7 га), "Нересницького лісництва" (128,7 га) та "Квазіпралісів Бистрицького лісництва" (98,6 га).

В Офісі генпрокурора повідомляють, що є й інші території, щодо яких суд уже зобов'язав ДП "Ліси України" належно оформити охоронний статус та винести їхні межі на місцевість. Серед них ботанічний заказник загальнодержавного значення "Урочище Странзул, Задня і Кедрин" (510 га), "Квазіпраліси Перечинського лісництва" (35 га), "Праліси і квазіпраліси Лютянського лісництва" (98,6 га). Щодо цих рішень наразі очікується набрання ними законної сили.

"Позначені межі на місцевості – це не просто лінії на карті. Вони дозволяють чітко визначити території, які мають особливий природоохоронний статус, і захистити їх від господарського втручання. Для Карпат це означає більше шансів зберегти унікальні природні осередки такими, якими вони сформувалися без втручання людини", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на початку жовтня працівники ДБР у межах спецоперації "Зелений щит" повідомили про підозру 12 посадовцям однієї із філій ДП "Ліси України" та лісових господарств Рівненської й Волинської областей. За інформацією Бюро, через продаж деревини за збитковими цінами державне підприємство "Ліси України" втратило 6 млн 851 тис. грн після того, як у грудні 2024 року – січні 2025 року посадовці організували незаконний продаж значних обсягів необробленої деревини двом підприємствам-експортерам.